Обогнавшая Украину: что ждет Молдову с новым президентом

Неожиданный результат выборов президента Молдовы принес этой стране надежду на прекращение длительного политического кризиса, когда досрочные выборы и референдумы перемежались тщетными попытками выбрать главу государства. Теперь на этом посту собирается укрепиться Николае Тимофти, чтобы править ещё минимум три года.

Одновременно на этот же срок коммунистическая партия вынуждена будет официально перейти в оппозицию и может окончательно потерять свой престиж. Эксперты из Кишинёва считают, что голосование за Тимофти может стать переломным в деле продвижения их страны к ЕС. Ведь, по отчётам многих международных организаций, Молдова сейчас достаточно преуспела в деле реформирования своего законодательства, но при этом политический кризис, который начался в 2009 году, сдерживал переговоры относительно её членства в Евросоюзе.

Теперь Альянс за Европейскую Интеграцию, а также несколько некоммунистических партий должны выдержать испытание стабильностью и дать своему президенту возможность и дальше работать. Кроме того, уже в апреле 2012 года им предстоит поправить экономическую ситуацию в стране и противостоять инициативе партии коммунистов провести в Кишинёве массовые митинги протеста.

По данным Мирового банка, за последние несколько лет Молдова несмотря на политический кризис смогла провести несколько важных реформ, которые поставили её в рейтинге простоты ведения бизнеса на 81 место в обзоре 2012 года. Тогда как Россия и Украина оказались намного ниже в этих рейтингах. Кроме того, уже два года подряд страна демонстрирует возрастание ВВП более чем на 6% ежегодно. Потому сейчас западные аналитики начинают рассматривать Кишинёв, наряду с Грузией, как ещё один пример успешных реформ на пространстве СНГ. Хотя сейчас уровень жизни в Молдове невысокий, эксперты считают, что сейчас эти страны закладывают основы будущего роста, тогда как Россия или Украина остановились на этом пути.

Наконец, Николае Тимофти придётся решать вопрос Приднестровья. Прогресс, который наметился в 2005 году, когда президент Украины Виктор Ющенко хотел разрешить проблемы в регионе через систему организации ГУАМ, теперь отошел на второй план. Виктор Янукович не очень интересуется этой проблемой, а в Москве пока не готовы признать воссоединение этого региона с Кишинёвом. Кроме того, две части региона на Днестре уже не представляют, как они будут жить вместе, и политический кризис, который длился больше 2 лет, только усугубил это чувство.

Митинги и президенты

В апреле 2009 года весь мир обратил внимание на Молдову. Там молодёжь, протестуя против победы коммунистов на выборах, захватила здание парламента в центре Кишинёва. Мировые информационные агентства показывали кадры из разграбленного парламента и костры перед зданием. Большинство либеральных партий быстро опровергли своё участие в этой акции и признали, что они не могут контролировать молодёжь.

«Протесты в 2009 году были стихийными явлениями и запустили долгий парламентский кризис. После этого проевропейские партии не могли оправиться и взять на себя смелость в управлении страной», - рассказал «Главреду» заместитель главы центра IDIS (Кишинёв) Леонид Литру. По его мнению, после того, как проевропейские партии не смогли взять на себя руководство акциями апреля 2009 года, они больше не отваживались выводить людей на улицы в свою поддержку и этим активно пользовались коммунисты.

После этого парламент страны, который, по конституции, должен избирать президента простым большинством голосов, не мог поддержать ни одной кандидатуры. Политика коммунистов заключалась в том, чтобы бойкотировать голосования за проевропейских политиков и выставлять свои непроходные кандидатуры. В итоге было назначено несколько исполняющих обязанности президента, некоторые из них занимали это кресло всего несколько дней.

При таком развитии событий страна не могла создать нормальную систему правления. По мнению эксперта Центра независимой политики в Кишинёве Виктора Остапа, коммунисты надеялись на новые выборы, чтобы получить больше голосов в парламенте. При этом они постоянно демонстрировали, что демократы даже не могут выбрать президента. Хотя из года в год количество голосов, которые отдавали за них избиратели, существенно падало.

В то же время, демократы сумели создать альянс, который ратовал за скорейшие реформы и присоединение страны к ЕС. Этим они завоевали себе поддержку молодых избирателей, которые в 2009 году громили парламент, а теперь начали голосовать за путь к Европе. С другой стороны, демократы завуалированно поддерживают молдавский национализм. А также идеи возможного присоединения страны к Румынии. Этим они получают поддержку Бухареста в ЕС и дают альтернативу пророссийским силам в стране. Понятно, что таким манёвром они отталкивают от себя русскоязычных жителей и гагаузов, но при этом становятся популярными среди большинства молдаван.

Низкий старт

В период затяжного политического кризиса экономика страны, хотя и основанная на аграрном производстве, продолжала расти. Главной причиной такой тенденции (которая, кстати, и позволила опередить Украину в мировых рейтингах), по данным Мирового банка, стало начало важных для страны реформ. Во-первых, в стране решили упростить процедуру начала бизнеса для физических лиц и, по инициативе заместителя премьер-министра Валерия Лазара, провели частичную люстрацию коммунистических кадров, особенно на высших постах в государстве.

Одновременно с этим Молдова чётко заявила про свои евроинтеграционные устремления и за это постоянно получала помощь от ЕС. С началом мирового экономического кризиса страна сразу согласилась уменьшить расходы на социальные нужды в бюджете, за что получала помощь от МВФ. Наконец Кишинёв создал общую комиссию из европейских экспертов и чиновников для вырабатывания плана реформ для страны.

В итоге валовой внутренний продукт Молдовы начал постепенно расти, несмотря на запрет России на ввоз молдавских вин. Кроме того, её показатели в сфере простоты ведения бизнеса и налогообложения, по данным Мирового Банка, каждый год растут. Главной причиной такого прогресса, по мнению аналитиков International Centre for Policy Studies, стало стремление политиков из демократического лагеря проводить реформы, а не только делать вид. Кроме того, экономические показатели Молдовы были не такими высокими, и потому прогресс более заметен. Хотя отрицать того факта, что реформы проводятся, нельзя.

Теперь новый президент должен найти своё собственное место на политической карте Молдовы и помочь главе правительства Владу Филату проводить реформы и впредь. Многие эксперты расценивают его кандидатуру как временную, до того момента, пока страсти вокруг президента не улягутся, а коммунисты не растеряют своих последних сторонников. Ведь их лидеру Владимиру Воронину в 2012 году исполнится 71 год, вскоре он не сможет вести за собой партию, а других ярких политиков у коммунистов нет.

Два берега Днестра

Главной проблемой Николае Тимофти станет Приднестровье. С начала конфликта прошло уже почти 20 лет, и стороны забыли, как жить в одной стране. Сейчас ситуация с переговорами по формуле 2 (Молдова, Приднестровье) + 5 (Украина, Россия, ЕС, ОБСЕ и наблюдатели из США) неопределённая. Постоянно проходят новые раунды, но результатов очень немного. В Тирасполе выступают минимум за федерализацию Молдовы и вхождение Приднестровья как независимого субъекта, Кишинёв настаивает на унитарном характере своей страны и пытается периодически блокировать границы непризнанной республики.

Ситуацию ухудшают и российские войска, которые находятся в Приднестровье, в Молдове их называют оккупационными, в Тирасполе – миротворческими. Пока Москва не хочет выводить их с этой территории и потому имеет серьёзное влияние на политику Тирасполя.

Проевропейские демократы в ходе своего движения в ЕС должны решить эту затянувшуюся проблему. Но пока стороны не могут прийти к компромиссу. Хотя в Кишинёве считают, что решение этого вопроса лежит в экономической плоскости, когда в Молдове поднимется уровень жизни, в Приднестровье поймут, что независимость не является для них такой уж важной.