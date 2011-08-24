Каддафи заявил, что сдача резиденции была «тактическим маневром»

{1-}

Бои в столице Ливии Триполи продолжаются - несмотря на захват повстанцами резиденции Муамара Каддафи, сообщает радио «Свобода».



Силы, верные Каддафи, обстреливают некоторые районы города из ракетных установок. О местонахождении самого ливийского лидера ничего не известно.

В аудиообращении, переданном одним из телеканалов, Каддафи заявил, что готов продолжать борьбу, а сдача резиденции и большей части Триполи была «тактическим маневром».



СМИ сообщают о боях за два города, расположенные к западу от Триполи.

Напомним, ливийские повстанцы сообщают о захвате города Рас-Лануф – одного из двух главных нефтеэкспортных портов Ливии. По их сообщениям, оборудование в порту не разрушено.

Ранее во вторник повстанцы в Триполи захватили резиденцию Муамара Каддафи «Баб аль-Азизия».