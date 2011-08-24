БЮТ: Милиция получила команду препятствовать оппозиции

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Столичная милиция мешает людям добираться до места проведения мероприятий оппозиции по случаю Дня Независимости.

Об этом заявил народный депутат фракции БЮТ-Батькивщина Сергей Пашинский.

По его словам, ГАИшники останавливают машины с национальными флагами и требуют убрать флаг, «чтобы не было провокаций».

«На замечание, что такие действия милиции незаконны, они отвечают, что им дана такая команда», - отметил Сергей Пашинский.

«Это позорный поступок этой власти, которая боится даже своего национального флага, под который они, увы, грабят Украину», - добавил народный депутат.

Он также подчеркнул, что это беспрецедентный случай, когда национальный флаг Украины силами милиции запрещают демонстрировать.

В свою очередь Александр Турчинов утверждает, что милиция не пускает в парк Шевченко автомобиль со звукотранслирующей техникой для проведения митинга оппозиции возле памятника Кобзарю.

По словам Турчинова, сейчас депутаты от оппозиции пошли решать эту проблему. При этом он не уточнил, где именно произошел инцидент.

Напомним, во время телемарафона «Украинская независимость» на 5 канале заявил первый заместитель лидера партии Батькивщина Александр Турчинов сказал, что несмотря на судебный запрет, оппозиция завтра пройдет торжественным маршем по центру Киева.