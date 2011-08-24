Виктор Янукович поздравил украинцев с юбилеем Независимости

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В День 20-летия независимости Украины глава государства Виктор Янукович поздравил соотечественников с праздником.

В своем выступлении Президент напомнил об истории Украины, призвал к обновлению и построению успешного государства и назвал основной целью благосостояние каждого человека в частности и построение сильной нации в целом.

«Сегодня мы празднуем юбилей нашего молодого государства. Позади 20 лет новейшей истории, которые изменили нашу жизнь. А перед ними - еще века славы и освободительной борьбы», - сказал Президент, отметив, что «настоящий фундамент нашего двадцатилетия - это вековой опыт Киевской Руси».

«На протяжении веков лучшие дети Украины мечтали о независимой стране, в основе которой – свобода, гуманизм и демократия. И их мечта сбылась. Мы обрели независимость и стали свидетелями великого события - появления Украины на карте мира», - продолжил Виктор Янукович.

«20-летие независимости нелегко далось Украине. Мы пережили годы романтичного подъема, кризисов, популизма. Но вне зависимости от событий в стране люди работали, воспитывали детей и надеялись на достойную жизнь, сильную и справедливую власть», - говорится в приветствии.

При этом Президент отметил, что «сейчас все ветви власти объединились ради общей цели. Это – обновление государства и построение успешной Украины. Теперь дело за каждым из нас».

«20 лет – замечательный возраст для новых начинаний и решительных шагов. 20 лет – возраст молодости и возраст надежды, что этот день мы встречаем с верой в будущее. Мы модернизируем страну и перестраиваем экономику. Мы строим аэропорты, дороги и мосты, открываем стадионы. Мы строим государство. То, о котором мечтали предыдущие поколения», - констатировал Виктор Янукович.

«Мы стоим на платформе национального прагматизма и отстаиваем в первую очередь интересы нашей страны, украинских граждан», - сказал Президент, отметив, что «Украина станет действительно независимой, лишь имея сильную экономическую основу».

Также глава государства заявил, что украинцы будут уверенно чувствовать себя в мире лишь когда их права будут защищены.

«Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это – наша цель», - выразил убеждение глава государства.

Заканчивая поздравление, Виктор Янукович пожелал всем долгих лет мира и благосостояния.

«Нам есть, чем гордиться. Мы любим нашу страну. Украинский народ за эти годы не раз демонстрировал свою мудрость и толерантность. Поэтому давайте беречь друг друга, ведь Украина – это все мы!» - резюмировал Президент.