С Днем Независимости украинцев поздравил премьер России Владимир Путин

{1-} Премьер-министр России Владимир Путин направил поздравление своему украинскому коллеге Николаю Азарову по случаю национального праздника Украины - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

«Отношения между нашими странами, основанные на многовековой общей истории, духовной и культурной близости, развиваются в позитивном ключе. За последнее время значительно активизировалось торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военно-промышленное, культурное сотрудничество, реализуются масштабные совместные проекты», - говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Владимира Путина, «достигнут высокий уровень взаимопонимания в межправительственном диалоге».

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее эффективно решать разнообразные задачи, стоящие перед нашими государствами, совершенствовать механизмы двустороннего партнерства в интересах братских народов России и Украины», - резюмировал российский премьер.