Медведев в День Независимости не забыл намекнуть о газе и Таможенном союзе

Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что действующее газовое соглашение с Украиной должно исполняться, при этом не исключив в будущем в этой сфере различных вариантов, которыми украинская сторона должна заинтересовать российскую, сообщает «Корреспондент».

«Действует соглашение, которое должно исполняться», - заявил Медведев после встречи с главой КНДР Ким Чен Иром, отвечая на вопрос о переговорах с Украиной по данной тематике.

При этом он подчеркнул, что «если говорить о будущем, то мы готовы рассматривать разные варианты».

«Но я вам скажу прямо: пусть Украина нас заинтересовывает, чтобы нам было интересно думать о таком сотрудничестве на будущее», - сказал, в частности, Медведев.

В то же время Дмитрий Медведев не забыл и Таможенном союзе.

Несмотря на заинтересованность во вступлении Украины в Таможенный Союз, Россия не может согласиться на ее включение в увязке с разного рода формулами.

«Мы не можем согласиться на подключение Украины по каким-то там формулам: «три плюс один», «мы двадцать документов подпишем, а тридцать не будем». Нет… Или пусть вступают целиком, полностью подписывают все по этапам и становятся полноправными членами ТС и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, или тогда это уже другой путь», - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована во вступлении Украины в Таможенный Союз.

Как сообщалось ранее, Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Украины Виктору Януковичу поздравительное послание по случаю национального праздника Украины - Дня независимости.

«За прошедшие два десятилетия развития современной Украины достигнут серьезный прогресс в деле государственного строительства, укрепления демократических принципов, реализации значимого экономического потенциала", - сказал Медведев.