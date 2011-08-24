Марш Бандеры во Львове собрал 3 тыс человек

В марше «Степан Бандера и Роман Шухевич - герои Украины» во Львове принимают участие 3 тысячи человек, сообщают «Подробности»

Марш начался в 11:00 возле Львовского областного совета.

Впереди колонны едут 5 человек на конях в форме Украинской повстанческой армии, за ними идут около 50 детей, которые несут флаг Украины размером 15 на 20 метров, затем - барабанщики.

Многие участники марша в футболках с надписью «Степан Бандера и Роман Шухевич - герои Украины», у многих значки с такой же надписью.

В мероприятии принимают участие также депутаты городского и областного советов.

Собравшиеся несут баннер и изображением Бандеры размером около 20 на 30 метров.

Они скандируют «Слава Украине! Героям Слава!», «Слава нации! Смерть врагам!», «Кому принадлежит Украина? - Украинцам!», «Бандера и Шухевич - герои Украины».

Собравшиеся направляются к памятнику Бандере, где проведут митинг.