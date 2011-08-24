Янукович напомнил украинцам о "гетманах и гетьманчиках"

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Президент Украины Виктор Янукович во время торжественного собрания у памятника Святому Владимиру «Благословенная и единая Украина» призвал не забывать и всегда помнить о том, что украинцы неоднократно теряли свою государственность через политические распри и внутренние расколы, передает УНН.

«Следует помнить и о том, что не раз в истории украинцы теряли свою государственность, независимость нашей страны, «когда наши гетманы и гетьманчики начинали ссориться и делить между собой украинскую землю, защищая свои эгоистические интересы», - подчеркнул глава государства.

«Политические распри и внутренние расколы всегда приводили Украину к Руине и потери государственности, стоили миллионов жизней украинцев. Уверен, что этот урок мы должны помнить», - добавил Янукович.

По его мнению, именно идея независимости стала объединяющей духовной силой, которая содержит в себе такие ценности как свобода, гуманизм, демократия, толерантность, справедливость, социальное единство.

«Благодаря единству украинцев становление и развитие государственности происходит мирным путем. Благодаря нашему народу и взвешенной государственной политике Украины удается избежать кровавых внутренний конфликтов и сохранять соборность. Уверенный так и будет впредь», - сказал Президент Украины

Президент также призвал вспомнить сегодня миллионы тех, кто, находясь под властью разных столиц, не забывал свою историю, свои духовные корни, не отрекался от своей веры, стремился свободы и самостоятельности, боролся за это. «Вечная им память», - сказал он.