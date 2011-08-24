В Донецке, невзирая на решение суда, проходит митинг (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В центре Донецка более 300 сторонников оппозиции проводят митинг по случаю Дня Независимости Украины. Ранее суд запретил проводить в городе 24 августа шествия и митинг., пишет "Остров"

Как сообщили заместитель председателя Донецкой облорганизации всеукраинского общества «Просвита» Мария Олийнык и председатель Донецкой облорганизации Народного Руха Украины Виталий Гатченко, Донецкий окружной административный суд сегодня вынес решение о запрете партиям и общественным организациям проводить шествия и митинги в День Независимости Украины.

По их словам, накануне в суд поступил иск Донецкого горсовета о запрете проведения в День Независимости Украины акций ряду организаций, подавшим в горсовет заявки.

В числе этих организаций были Народный Рух Украины, общество «Просвита», а также общественные организации воинов-афганцев и шахтеров-инвалидов.

«Суд мотивировал свое решение тем, что организации, подавшие заявки, имеют «разные идеологические позиции» относительно празднования Дня Независимости, и в связи с этим якобы могут возникнуть ситуации с нарушением общественного порядка», - сказал Гатченко.

Несмотря на это, в центре Донецка более 300 сторонников оппозиции проводят митинг по случаю Дня Независимости Украины.

Участники акции утром собрались на площади Ленина под многочисленными флагами Народного Руха Украины, ВО «Свобода», «Фронта Змін» с плакатами и транспарантами, на которых написаны слова Вячеслава Чорновила: « Ми українці, це наша земля» и др.

Участники акции возложили к подножию памятника Ленину венок из металлической проволоки с надписью: «Кату українського народу».

После этого сторонники оппозиции сформировались в колонну и, не мешая движению транспорта, направились по тротуару вдоль улицы Артема к памятнику Тарасу Шевченко.

Напомним, что во Львове марш Бандеры собрал три тысячи человек.

фото: ostro.org