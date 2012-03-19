Почему русский язык нельзя делать государственным

Украина снова взялась обсуждать одну из самых болезненных своих проблем – языковую. Тема, которая казалась уже неактуальной, вдруг опять возникла после заявлений Виктора Януковича. Президент в интервью российским СМИ пообещал, что русский язык в Украине, наконец-то, получит новые, усиленные, позиции (соседи заявили о том, что русский будет государственным, хотя глава государства об этом и не говорил). И неважно, во что в итоге воплотится это обещание, будет ли принят соответствующий закон, или вопрос решится на уровне усиления так называемых региональных языков. Проблема в том, что единственный пока государственный язык может оказаться перед угрозой, подобной которой он давно не испытывал.



Закон о двух государственных языках (когда позиции русского усилятся формально или просто фактически) в итоге может привести к гибели одного из них. Разумеется, не мгновенной, но итог сосуществования, почти наверняка, будет неутешителен. И причин тому очень много.



Во-первых, украинский язык не выживет по сугубо экономическим причинам. Подойдите к любой раскладке с газетами и журналами, включите телевизор или радио, и все станет очевидно. Кто-то скажет, ну и пусть, если проигрывает рыночную конкуренцию, то зачем вообще он нужен? Но будет прав лишь отчасти. Разумеется, вытягивание за уши любого продукта, только потому, что он создан «рідною мовою», вредно и бессмысленно. Но, с другой стороны, у нас культуре вообще очень сложно выжить без помощи со стороны. А государство за все годы независимости отметилось совершеннейшим нежеланием такую поддержку оказывать.



Яркий пример – украинское кино, которое совершенно не замечают власть имущие. За редкими исключениями, такое явление уже почти исчезло. Сравните с Россией, где, при всех вопросах к качеству, киноиндустрия получает могучую господдержку и, несмотря на огромное количество непонятного «мыла», время от времени выдает почти шедевры. А в Украине государство поддерживает культуру, только когда нужно пропиариться. Не понимая при этом, что масскульт мог бы сослужить куда большую роль, чем какие-нибудь показательные открытия, свечки, посвященные памяти жертв Голодомора или ремонты музея Шевченко. А с помощью языка власть могла бы получить столько вистов, которые, кто знает, не даст ни одно повышение пенсий. Она, если правильно использовать тему, могла бы покорить умы и сердца части многих украинцев, что дорогого стоит. Но понимания этого пока совсем не видно.



Во-вторых, украинский язык в опасности потому, что он давно уже дискредитирован. Когда высшие чиновники позволяют себе не учить его, как их обязывает закон, а просто коверкать, уважение к государственному языку снижается страшными темпами. Когда представители партии власти позволяют себе рассказывать о выдуманных притеснениях русскоязычных, украинский в массовом сознании становится чем-то враждебным. Наконец, очевидно, что государственный язык должен быть языком элиты – представителей власти, ученых, деятелей культуры в самом широком смысле. У нас же он, когда будет уравнен в правах с русским, станет скорее языком маргиналов, как это случилось в Беларуси. Маргиналов в хорошем, интеллектуальном, смысле, но это не очень поможет…



В третьих, языковая тема очень неудачна для торгов с Россией. После всех сырных и газовых войн, «братских» наездов и рассказов о том, кому принадлежит Крым, уступок ждать не приходится. Напротив, создается впечатление, что, поступившись таким принципиальным для общественного сознания, вопросом, как государственный язык, мы полностью развяжем РФ руки. И дадим осознание, что, если нас можно победить в этом, то следует давить и в других вопросах. Например, цены на газ или пребывания Черноморского флота в Крыму. Вряд ли это будет выгодно хоть кому-нибудь в Украине.



Наконец, самое главное. Языковая проблема, при всей своей болезненности и принципиальности, не является важной для нашего общества. Украинцев куда больше волнуют цены, работа и другие материальные вопросы. Зато у языка и прочих идеологических вещей есть прекрасный отвлекающий потенциал. Вспомните последнее 9 мая во Львове. Тогда красный флаг надолго отвлек жителей всей нашей страны от растущих цен и прочих финансовых проблем. Сейчас же остается надеяться, что русский язык – лишь пиар-ход, связанный с выборами, а не желание прикрыть новые социальные трудности.



А, в общем, нашей власти, кажется, нужно помнить одну прописную истину. Культура часто не приносит прибылей, невыгодна политически и требует больших вложений, которые не вернутся деньгами. Но без нее (а украинская культура без языка – не очень жизнеспособна) не выживет никакое государство. Даже самое богатое не то, что Украина…

фото: tsn.ua