Тимошенко из СИЗО написала о Незавиcимости

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Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко написала из СИЗО заявление под названием 20 тезисов на 20 лет, сообщает ее сайт.

Экс-премьер отметила, что ей «тайком» передали праздничную желто-голубую ленту.

«Так сложилось, что на государственные юбилеи власть меня закрывает. В год десятилетнего юбилея Независимости - в Лукьяновку, на 20-ть - в Лукьяновку... На 25-летний юбилей эта тенденция будет изменена! В тюрьме будут сидеть не политические, а настоящие преступники. Сегодня мы их знаем поименно», - сказала Тимошенко.

По ее сообщению, что слышит людей, когда ее везут в автозаке в суд. «Это начало нового старта борьбы за настоящую свободу страны. Убеждена, что на этот раз - успешного!» - отметила Тимошенко.



«На 10 лет Независимости я думала, что на 20-ть все будет хорошо. Украина утвердится как независимое государство, будет в европейской семье. Но сегодня Украина в еще большей опасности... Она уже взрослая... Но сейчас, как никогда, нуждается в нашей защите», - подчеркнула лидер БЮТ.

В то же время, она выразила оптимизм по поводу того, что «демократические оппозиционные силы Украины объединились».

Кроме того, лидер ВО Батьківщина опровергла предположения своих соратников о том, что ее травят крысиным ядом.

«Никаким крысиным ядом меня не травят, это какие-то легенды... Крысы здесь ходят довольно свободно. Зная украинскую политику, могу сказать: далеко не худшие животные!», - заявила Тимошенко



Она вспомнила, как однажды пошутила с российскими журналистами: «В 2002 году российское телевидение снимало фильм про меня. Мы поехали в СИЗО, спрашивают: «Вы не боитесь снова здесь когда-либо оказаться?». Я тогда ответила: «Ну, разве еще один раз...». Неудачная была шутка».

Тимошенко также поблагодарила «5 канал» за телемарафон ко Дню Независимости.

«С праздником, Дорогие мои! Это - наш праздник! Мы выдержим, мы победим! Я обещаю! Я знаю...», - говорится в сообщении Тимошенко.

Напомним, вчера председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Юлии Тимошенко судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев отказал в удовлетворении ходатайства об изменении экс-премьеру меры пресечения. Следующее заседание суда начнется 25 августа в 09:00.