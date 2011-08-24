В Одессе «Беркут» разнимал «Свободу» и партию Витренко (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Одессе во время возложения цветов к памятнику Шевченко в День Независимости Украины - возникла толкотня.

Представители оппозиционных партий, которым накануне позволили возложить цветы - пришли рано.

В то же время проходила официальная церемония - с участием городских чиновников.

Поэтому милиции пришлось на время остановить активистов. Но по завершению - их все- таки пустили к памятнику, сообщает «5 канал».

Как сообщал ранее "Главред", в центре Донецка более 300 сторонников оппозиции проводят митинг по случаю Дня Независимости Украины. Ранее суд запретил проводить в городе 24 августа шествия и митинг

фото: dumskaya.net