Оппозиция прорывается к зданию Администрации Президента

Участники митинга оппозиции, проходившего возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, по призыву первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра Турчинова, двинулись по центральным улицам столицы к зданию Администрации Президента.

В то же время сотрудники спецподразделения «Беркут» в нескольких местах перекрыли улицу Владимирскую, по которой планировали пройти митингующие. В частности, возле центрального Дома учителя улица перегорожена металлическими заборами, возле которых плотно в три ряда стоят работники милиции.

Как сообщает УНИАН, на улице Владимирской, на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого возле Дома учителя, выстроилась плотная колонна бойцов «Беркута». За плотной живой изгородью работники правоохранительных органов поперек всей улицы Владимирской выставили несколько грузовых автозаков с целью создать еще один защитный кордон, чтобы сделать невозможным проход многотысячной колонны к улице Банковой.

Кроме автозаков, прямо на проезжей части Владимирской, остановились около десятка автобусов заполненных бойцами спецотрядов МВД. Всего, по приблизительным подсчетам, со стороны кордона от улицы Б.Хмельницкого находится около тысячи сотрудников милиции.

Участники митинга подошли вплотную к металлическому забору, за которым находятся бойцы спецподразделения милиции «Беркуту». Некоторые из участников шествия подняли один из металлических щитов, пытаясь освободить проход.