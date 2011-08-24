После стычки с «Беркутом» в центре Киева оппозиция соберется на Майдане

Народные депутаты – лидеры оппозиции решили не предпринимать силовых действий против кордонов милиции, перегородивших дорогу шествию участников оппозиционного митинга.

Об этом сообщил Украинской правде депутат от НУНС Вячеслав Кириленко.

«Чтобы не было провокаций, чтобы не портить праздничное настроение, резолюцию митинга в Администрацию Президента отнесет группа народных депутатов», – отметил он.

Народный депутат также заявил, что милиция незаконно перегородила улицу Владимирскую, поскольку, решение суда позволяло движение по ней до Михайловской площади.

В свою очередь первый заместитель главы партии «Батьківщина» Александр Турчинов, призвал митингующих прийти на концерт, который организует власть на Майдане Незалежности.

«Придем на Майдан с нашим флагами, с нашими лозунгами «Свободу политзаключенным». И поможем им праздновать под попсу», – сказал он и объявил сбор на Майдане в 17:00.

Как ранее сообщал Главред, сегодня после митинга возле памятника Шевченко колонна оппозиции двинулась по улице Владимирской к зданию Администрации Президента. Возле здания Педагогического музея Владимирская оказалась перекрыта железными щитами, за которыми стоял плотный строй бойцов спецподразделения «Беркут». Кроме того, улица была перекрыта грузовыми автозаками. При попытке митингующих прорвать заграждения произошли стычки с милицией. По некоторым данным есть пострадавшие.

Напомним, 23 августа Киевский окружной административный суд запретил различным оппозиционным партиям и организациям проводить свои акции в центре Киева в День Независимости.