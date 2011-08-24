Голые FEMEN в День Независимости выстригли газон возле Кабмина (ФОТО)

Активистки организации FEMEN в День Независимости почти полностью уничтожили газон перед зданием Кабинета Министров, который был высажен в виде государственного герба.

FEMENистки были одеты только в оранжевые юбки и национальные косынки, а на шее у многих участниц были красные бусы.

Полуголые девушки с серпами и газонокосилками скашивали траву, выкрикивая «Да здравствует зависимость!», «С Днем зависимости!». Газон был почти полностью уничтожен. Одну из активисток задержала милиция.

Движение FEMEN прославилось своими эпатажными топлесс-протестами, которые чаще всего проходят у зданий правительства, Верховной Рады и КГГА.

Например, на день рождения Николая Азарова FEMEN собрались под стенами Кабмина и пытались добиться пропуска в помещение девушки «Кровосиси» с букетом цветов и тортом для премьера. Позднее активистки заявили, что в Кабмине засели одни гомосексуалисты и призвали женщин «свергнуть правительственный паханат».

фото: femen.livejournal.com