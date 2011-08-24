В День Независимости Украины в Севастополе развернули огромный флаг России

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В день празднования 20-летия Независимости Украины группа жителей Севастополя развернула на берегу главной бухты города огромный флаг России. Российский триколор хорошо просматривался из центра Севастополя и с набережной.

Организатором мероприятия стала общественная организация «За Единую Русь», сообщает РИА Новый регион.

«Целью нашей акции было показать, что для простых севастопольцев День Независимости Украины праздником не является, это – траурный день», – пояснил лидер этой организации Владимир Тюнин.

«Да, Севастополь в данный момент находится на территории Украины, но это русский город, поэтому все искусственные украинские акции типа подвязывания ленточек в нем никогда не приживутся. Развернув 15-метровый флаг РФ, мы также хотели показать, что будущее Украины – только в союзе с Россией», – добавил он.

По словам Тюнина, по окончании акции милиция предложила ее организаторам проследовать в райотдел, однако, сославшись на 39-ю статью украинской Конституции, русские активисты делать это отказались, после чего правоохранители оставили их в покое.