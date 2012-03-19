Суровая Качановка: как нам не разрешили передать Тимошенко мандарины (ФОТО)

«Килограмм яблок, гроздь бананов… Мандарины сладкие?» - интересуюсь у бойкой продавщицы на одном из Харьковских продуктовых рынков. Харьков всегда был преимущественно «сине-белый», рейтинг Партии Регионов тут довольно высок. Но продавщица, узнав, что я покупаю фрукты, чтобы отвезти их Юлии Тимошенко в Качановскую колонию, делает мне скидку, и в нагрузку добавляет еще пару груш. Сопереживание у женщин – основа многих решений.

Дорогу в колонию нахожу быстро. Осенью прошлого года это учреждение стало известно на всю страну. Сегодня, пожалуй, каждый второй житель Харькова сумеет объяснить, как туда добраться. По городским меркам колония находится в довольно престижном месте: почти в центре, там хорошая транспортная развязка и, что довольно редко для этой части города, – она расположена в районе частного сектора.

Впрочем, на этом приятные бонусы заканчиваются. Дорога, ведущая от остановки автобуса к Качановской колонии, просто убита, местами там отсутствует асфальт, бегут грязные ручьи. Судя по запаху, здесь недавно прорвало канализацию.

Сама колония представляет собой огромное здание из белого кирпича. Окна только под потолком, на высоте примерно 15-20 метров от земли. Причем они настолько узки, что в них едва ли протиснется пятилетний ребенок. Тем не менее, они зарешечены. Так положено по инструкции.

Возле серых ворот колонии не людно. Несколько человек ожидают встречи с родственниками. На проходной стоят два охранника. Курят, улыбаются. Говорю - хочу, мол, передать фрукты Юлии Тимошенко. Их лица моментально становятся серьезными, и мне сразу же отвечают отказом. Нельзя, не положено. Спустя несколько минут они интересуются, а кем я прихожусь знаменитой заключенной.

«Передавать передачи могут только родственники. А вы ей кто?» - спрашивает один из охранников.

По легенде, я – сторонница Юлии Тимошенко. Приехала из Киева ее навестить. Но это не впечатляет охрану. Здесь уже бывали и более высокие гости: народные депутаты, международные политики, послы, иностранные доктора… После десяти минут безуспешных уговоров приходится признаться, что я журналист, и здесь нахожусь по заданию редакции. Прошу разрешения сделать несколько фото.

«Вообще-то, не положено, но мы можем сделать вид, что не замечаем», - говорит мне один из стражей. Они удаляются за ворота, у меня есть несколько минут, чтобы сделать пару кадров. «Приходите завтра, пообщаетесь с ее сторонниками. Они обычно после обеда появляются», - советует один из охранников. Судя по всему, он был расположен еще немного пооболтать с молодой журналисткой, однако его напарник слегка толкает его в бок и заявляет: «Девушка, нам запрещено вообще упоминать имя Юлии Тимошенко, и уже тем более обсуждать условия ее содержания. Мы из-за этого и работы можем лишиться».

Аргумент серьезный. Мне ничего не остается, как распрощаться. Еще полчаса я брожу вокруг колонии. Забор высокий, что за ним – не видно. По периметру колючая проволока. В двух противоположных углах - вышки. Впрочем, и так понятно – отсюда не сбежать. Штурмом заведение тоже не взять. Это действительно крепость.

Справа от колонии – старые двух- и трехэтажные многоквартирные дома. На большинстве окон – решетки. Это выглядит так мрачно, что издали я приняла их за отдельные блоки Качановской колонии.

Слева от колонии частный сектор. Удивительно, но здесь, несмотря на такое непрестижное соседство, построено несколько элитных коттеджей. Местные жители говорят, что это дома бывших милиционеров. Видимо, вблизи таких мест им живется спокойнее.

Соседство с бывшей премьер-министром, ныне заключенной Качановской колонии, местных жителей не смущает. Наоборот, они рассчитывают на какие-то инфраструктурные улучшения. «Может, наконец-то наши трущобы отремонтируют, дороги залатают. Все же теперь сюда ездят не только простые смертные», - рассуждает Наталья Петровна. Окна ее дома как раз выходят на стену колонии. Ее дом действительно нуждается в реконструкции. Крыша в нем давно течет, а двор весной выглядит так, будто пережил бомбардировку. Там даже машину нельзя поставить – она увязнет в грязи.

Мужчина в подпитии (и судя по всему, это его постоянное состояние), представившийся Борисом, и вовсе рассчитывает на Юлии Тимошенко подзаработать. Мол, вдруг ее сторонникам понадобятся дополнительные активисты: плакат подержать, лозунги покричать, просто массовость создать. Причем брать за свои услуги он обещает недорого: 50 гривен в час. По его словам, в штабах Партии регионов обещают платить на 25% больше, но он к ним не пойдет. Из принципа, и потому что сочувствует Юлии Владимировне. Впрочем, несмотря на такие принципы, оказаться на ее месте в данный момент он бы не хотел. Даже за миллион.