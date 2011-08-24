Олег Тягныбок в вышиванке переплыл Днепр за 20 минут (ФОТО)

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок совершил заплыв через Днепр в честь 20-летия Независимости Украины.

По данным пресс-службы «Свободы», чтобы форсировать реку, ему понадобилось менее 20 минут.

Заплыв начался в 9 часов утра возле памятника основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди, а закончился около 9 часов 20 минут.

Дистанцию лидер «Свободы», одетый в праздничный оберег–вышиванку, преодолел баттерфляем и вольным стилем.

«В честь 20-летия Независимости мы решили переплыть реку, которая объединяет украинское государство, реку, на берегах которой зародилась наша цивилизация и тысячелетия назад возникло украинское государство», – сказал Тягнибок после заплыва.

«Вышиванка, в которой я совершил заплыв – это лучший оберег и символ нашей традиции. Физически в вышиванке, конечно, плыть труднее, потому что она была своеобразным парусом, но духовно, конечно, это была огромная поддержка», – признался он.

фото: Евгений Малолетка / ТСН.ua