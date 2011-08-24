Олег Тягныбок в вышиванке переплыл Днепр за 20 минут (ФОТО)

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок совершил заплыв через Днепр в честь 20-летия Независимости Украины.
По данным пресс-службы «Свободы», чтобы форсировать реку, ему понадобилось менее 20 минут.
Заплыв начался в 9 часов утра возле памятника основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди, а закончился около 9 часов 20 минут.
Дистанцию лидер «Свободы», одетый в праздничный оберег–вышиванку, преодолел баттерфляем и вольным стилем.
«В честь 20-летия Независимости мы решили переплыть реку, которая объединяет украинское государство, реку, на берегах которой зародилась наша цивилизация и тысячелетия назад возникло украинское государство», – сказал Тягнибок после заплыва.
«Вышиванка, в которой я совершил заплыв – это лучший оберег и символ нашей традиции. Физически в вышиванке, конечно, плыть труднее, потому что она была своеобразным парусом, но духовно, конечно, это была огромная поддержка», – признался он.
фото: Евгений Малолетка / ТСН.ua