Каддафи хотят судить в ближайшее время, но где он сейчас - никто не знает

{1-}

Через 8 месяцев в Ливии состоятся президентские и парламентские выборы и с международной изоляцией, в которой оказалась страна при режиме Каддафи, будет покончено. Об этом заявил председатель Переходного национального совета (ПНС) Мустафа Абдель Джалиль.

«Парламентские и президентские выборы будут организованы в Ливии в течение ближайших 8 месяцев, – сообщил он. – Мы хотим демократического правительства и справедливой конституции. Однако больше всего мы хотим покончить с изоляцией, в которой оказалась Ливия при Каддафи».

Глава ПНС уверен, что Муамар Каддафи и его сообщники должны предстать перед судом, причем этот суд, по его мнению, должен пройти на территории Ливии.

А в настоящее время, после падения последнего бастиона Муамара Каддафи в Триполи – казарм Баб эль-Азизия – основное внимание ливийских повстанцев и западных спецслужб приковано к его загадочному исчезновению. Точное его местонахождение сейчас, пожалуй, не может назвать никто.

У человека, который в течение 42 лет правил Ливийской Джамахирией, есть много мест, где можно скрыться. Известно, что глубокие бункеры Баб эль-Азизии, связаны с некоторыми районами Триполи длинными туннелями. Например, в начале наступления войск оппозиции на Триполи многих удивило внезапное появление Каддафи на крепостных валах исторического форта на центральной площади столицы. По свидетельству приближенных лидера революции, форт связывают с Баб эль-Азизией трехкилометровый туннель, а сама резиденция была построена в свое время при помощи западногерманских специалистов для защиты от массированной авиационной атаки. Существование «подземного города» подтвердил и бразильский хирург, сделавший полковнику в 1995 году пластическую операцию. По его словам, в бункере в его полном распоряжении были две ультрасовременные операционные, спортивный зал и бассейн.

Кроме того, говорят о наличии другого туннеля, соединяющего Баб эль-Азизию с фешенебельной гостиницей «Риксос» на Средиземном море, в которой в считанные минуты один из этажей гостиницы мог быть превращен в командный пункт.

По мнению представителей оппозиции, у Каддафи, пока он остается на свободе, сохраняется огромный потенциал для ответного удара. Верные полковнику армейские подразделения находятся на подступах к столице и готовы в любой момент начать контрнаступление. Местонахождение двух его сыновей Хамиса и Муатассима, командующих элитными подразделениями, также неизвестно.

Сегодня под контролем Каддафи находятся два крупных города – его родной Сирт, расположенный на средиземноморском побережье к востоку от Триполи, и Себха, укрывшаяся в безжизненной пустыне в 650 километров к югу от столицы страны. Именно в Себхе размещены крупные военная и авиационная базы. И если лидеру джамахерии удалось достичь Себхи, он без труда может оказаться в Нигере или Чаде.

Кроме того, не так давно появилась информация о возможном предоставлении политического убежища Муамару Каддафи и членам его семьи в ЮАР или Венесуэле.

Фото с сайта 2000