Правовую оценку действиям оппозиции даст ГПУ

Правовую оценку действиям оппозиции во время празднования Дня Независимости будет давать Генеральная прокуратура. Об этом сообщает департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что сторонники оппозиционных парти проигнорировали предупреждение государственных исполнителей о запрете Окружным административным судом столицы шествия по центру города, а некоторые участники митинга прибегли к провокациям.

«Эти противоправные действия привели к инцидентам с милицией. Сейчас правонарушения задокументированы и в ближайшее время им будет дана правовая оценка Генеральной прокуратурой Украины», — говорится в сообщении ДСО.

Напомним, сегодня после митинга возле памятника Шевченко колонна оппозиции двинулась по улице Владимирской к зданию Администрации Президента. Возле здания Педагогического музея Владимирская оказалась перекрыта железными щитами, за которыми стоял плотный строй бойцов спецподразделения «Беркут». Кроме того, улица была перекрыта грузовыми автозаками. При попытке митингующих прорвать заграждения произошли стычки с милицией.

Как ранее сообщал Главред, 23 августа Киевский окружной административный суд запретил различным оппозиционным партиям и организациям проводить свои акции в центре Киева в День Независимости.

В то же время, один из лидеров оппозиции Вячеслав Кириленко заявил, что милиция незаконно перегородила улицу Владимирскую, поскольку, решение суда позволяло движение по ней до Михайловской площади.