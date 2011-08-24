Госсекретарь США поздравила украинцев с Днем Независимости

{1-} По случаю Дня Независимости Украины государственный секретарь США Хиллари Клинтон обратилась к украинскому народу с заявлением, полный текст которого наводит украинская служба Голоса Америки:



От имени президента Обамы и американского народа, мне чрезвычайно приятно поздравить народ Украины по случаю 20 годовщины Вашей независимости, которую Вы отмечаете 24 августа.

Двадцать лет назад Украина вышла из тени Советского Союза и обозначила новый путь к демократии и свободе. На протяжении последних двух десятилетий Вы сделали значительный прогресс и важный вклад в мир и стабильность на планета. Поддержка и сохранение демократии никогда не бывают легкими. Это требует тяжелой работы и на этом пути есть препятствия, но народ Украины четко осознает свое стремление к развитию демократической системы и свободы.

И через более 200 лет после того, как авторы нашей Конституции определили наше стремление к «созданию более совершенной государства, мы продолжаем работу в направлении достижения этой цели, и я призываю Вас делать то же.

США остаются преданными партнерами и друзьями Украины в ее поисках путей содействия демократическим институтам, процветанию страны и ее интеграции в Европу. В рамках нашего «стратегического партнерства», мы будем продолжать наше сотрудничество в ряде важликих вопросов, которые будут укреплять не только наши отношения на правительственном уровне, но также связи между нашими народами.

Еще раз, поздравляю Вас по случаю этого веховых события и пересылаю мои наилучшие пожелания мира и благополучия.

Фото Голос Америки