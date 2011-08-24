ПНС Ливии контролирует 95% территории страны

Военный представитель Переходного национального совета (ПНС) в Ливии заявил, что отряды оппозиции почти полностью контролируют страну, передает РИА Новости со ссылкой на «Аль-Джазира».

«Режим Каддафи пал, 95% территории Ливии находятся в руках повстанцев», – сказал офицер в эфире телеканала.

В то же время, о точном местонахождении самого ливийского лидера и двух его сыновей ничего не известно.

Как ранее сообщал Главред, военизированные подразделения повстанцев вошли в Триполи в ночь на 21 августа. В среду СМИ сообщили, что мятежные подразделения прорвались внутрь укрепленной резиденции Каддафи в квартале Баб-аль-Азизия и заявили, что сопротивление со стороны верных ливийскому лидеру подразделений прекращено.

Напомним, в середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Число жертв этого противостояния, по разным данным, составляет тысячи человек.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. Операция в Ливии коалиционных сил началась 19 марта. Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Мандат на операцию истекал 27 июня, но 1 июня НАТО продлила операцию на 90 дней – до конца сентября.

В городе Бенгази на востоке Ливии повстанцы 27 февраля сформировали Переходный национальный совет, который объявили единственным легитимным органом власти в стране. Пятнадцатого июля более трех десятков стран, включая США, признали режим Муамара Каддафи нелегитимным и фактически объявили о признании законным представителем народа Ливии оппозиционного Совета.