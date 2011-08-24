На Майдане в Киеве начался праздничный концерт

На Майдане Незалежности в Киеве начался праздничный концерт по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, который открыл оркестр Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал Главред, в концерте примут участие 20 популярных украинских исполнителей: София Ротару, Руслана, Тина Кароль, Потап и Настя, Танок на Майдане Конго, Джамала, Мед Хедс, Братья Карамазовы, Друга Рика, Гайтана, Эрика, Александр Кривошапко, Маша Собко, Владимир Квасница, Антонина Матвиенко, Владимир Ткаченко, Екатерина Бужинская, Алеша, Настя Приходько, Злата Огневич.

В шоу-программе также будет выступать команда-победитель проекта Майдан's из Кировоград в составе 500 танцоров. Проведут концерт Юрий Кот и Анна Гомонай.

В то же время на Майдане около 200 сторонников оппозиции продолжают митинг. Как сообщает УНИАН, они стоят в окружении около 30 бойцов спецподразделения милиции «Беркут» и практически общаются друг с другом, поскольку услышать ораторов невозможно из-за выступления оркестра. Представители оппозиции держат государственные флаги, флаги партии «Батьківщина», Конгресса украинских националистов, партий «Реформы и порядок», «Народная Самооборона». Также участники мероприятия держат плакаты с надписями: «Юля, мы с тобой!», «Президенту - импичмент».

Напомним, после неудачных попыток пройти к Администрации Президента, участники митинга оппозиции у памятника Шевченко решили прекратить шествие и собраться вечером на Майдане.