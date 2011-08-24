За голову Каддафи обещают $1,7 миллиона

Переходный Национальный совет Ливии предложил награду в 2 миллиона ливийских динаров ($1,7 миллиона) за Муамара Каддафи, живого или мертвого, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В выплате этой суммы совместно с ПНС собираются участвовать симпатизирующие повстанцам ливийские бизнесмены.

Кроме солидного денежного вознаграждения новые власти обещают нашедшему Каддафи полную амнистию. «Народ гарантирует амнистию любому человеку из ближайшего окружения Муамара Каддафи, кто сумеет убить его или взять в плен», – заявил на пресс-конференции в Бенгази глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль.

Он отметил, что старый режим не рухнет до тех пор, пока повстанцы не смогут окончательно нейтрализовать Каддафи.

Напомним, 24 августа мятежники захватили в Триполи резиденцию Каддафи и объявили о полном переходе власти в свои руки.

Когда говорят о ближайшем круге Муамара Каддафи, обычно имеют в виду его сыновей – прежде всего Сейф аль-Ислама и Хамиса, а также мужа его сестры и шефа ливийской разведки Абдуллу ас-Сенусси. На самого Муамара Каддафи, Сейф аль-Ислама и ас-Сенусси Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест.

В настоящее время местонахождение Муамара Каддафи неизвестно. Сообщалось, что в среду он совершил тайную поездку по контролируемому повстанцами Триполи.

Напомним, повстанцы сформировали Переходный национальный совет 27 февраля, Его объявили единственным легитимным органом власти в стране. Десятки стран, включая США, признали режим Муамара Каддафи нелегитимным и фактически объявили о признании законным представителем народа Ливии ПНС.

Предполагается, что ключевые фигуры ПНС переберутся в Триполи уже 24 августа, а в полном составе Нацсовет Ливии соберется в ливийской столице 27 августа.