Украинские аграрии получат кредиты из китайского банка

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики и Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов (СМСЕС) Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития сельского хозяйства в Украине. Подписание состоялось во время официального визита Министра АПП Николая Присяжнюка в КНР.

Как сообщает сайт Бизнес, во время встречи главы Минагрополитики с вице-президентом Эксимбанка КНР Чжу Синьцином китайская сторона проинформировала, что Эксимбанк заинтересован в предоставлении кредитов под проекты в аграрном секторе Украины.

«При этом банк сегодня готов предоставлять финансирование не только под госгарантии, но и под гарантии украинского или европейского банков», – отметил Присяжнюк.

Договаривающиеся стороны приняли решени создать рабочую группу в составе ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Киев» и Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (СМСЕС), которая в сентябре текущего года представит на рассмотрение Эксимбанка КНР перечень инвестпроектов с предварительным технико-экономическим обоснованием.

Как сообщил Николай Присяжнюк, Эксимбанк КНР заинтересован кредитовать такие проекты, как строительство в Украине животноводческих комплексов и свинокомплексов, создание совместных предприятий для выращивания сои и пшеницы для дальнейшей реализации за рубежом, строительство современных элеваторов и зернохранилищ, строительство парников для выращивания овощей и создание крупнооптовых овощных рынков на территории Украины.