В Раде дарили цветы и блокировали трибуну (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вообще-то, так называемый «день оппозиции» в Верховной Раде – среда. Однако вторник, 20 марта, для парламентских оппозиционеров явно оказался их днем – правда, если не считать принятия парламентом отчета Временной следственной комиссии во главе с Инной Богословской, в коем якобы установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании «газовых контрактов» с Россией.

Утром нардеп-регионал Петр Мельник попытался задобрить пострадавшую накануне от его рук Ирину Геращенко (НУ-НС) большим букетом роз. Он подошел к Ирине, прошептал ей что-то на ухо и вручил цветы. Однако Геращенко с отвращением отодвинула цветы от себя подальше…

Затем депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» поизгалялись над Инной Богословской, сопровождая ее выступление криками «Лгунья!». Богословская в свою очередь заявила, что соратники экс-премьера Юлии Тимошенко угрожают ей в связи с деятельностью возглавляемой ею Временной следственной комиссии. «Это угрозы смерти, это откровенное хамство, это травля в Интернете, это обливание водой... и так далее», - сказала Инна Богословская.

Но промежуточной победой оппозиции можно назвать то, что Рада приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса не в правительственной редакции, а в версии Юрия Кармазина (НУ-НС), запрещающей приватизацию украинской газотранспортной системы. Правительство свой вариант вынуждено было отозвать – из-за протестов оппозиции, которая во вторник, 20 марта, снова заблокировала парламентскую трибуну.

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Правда, то, что это победа, оппозиция, похоже, сама не поняла. За законопроект Юрия Кармазина проголосовало 237 депутатов, в том числе 188 от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 18 литвиновцев, 18 представителей «Реформ ради будущего» и 10 внефракционных. Бютовцев и коммунистов среди проголосовавших не было.

Проект Кармазина, как и правительственный на ту же тему, предполагает, что реорганизация государственных предприятий, дочерних предприятий «Нафтогаза Украины» осуществляется по решению Кабинета Министров. Однако приватизацию госпредприятий, дочерних предприятий НАК, занимающихся транспортированием магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранением в подземных газохранилищах, данный закон запрещает.

Впрочем, не исключено, что оппозиция и в этих действиях большинства заподозрила подвох. Не исключено также, что – не без оснований…

фото: Главред, БЮТ