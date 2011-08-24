Оппозиционеры ушли с концерта на Майдане в палаточный городок

Около 200 участников марша оппозиции двинулись с Майдана Незалежности по Крещатику к палаточному городку возле Печерского районного суда Киева.

В голове колонны участники акции несли большой украинский флаг, растянув его на поднятых руках. Они шли, скандируя: «Банду геть!», сообщает ТСН.

Как сообщал ранее Главред, сейчас на центральной площади Киева проходит праздничный концерт, посвященный 20-летию Независимости Украины.

Напомним, сегодня сторонники оппозиции провели митинг у памятника Тарасу Шевченко. После митинга они собирались пройти к Администрации Президента, но путь им перекрыли правоохранители. Произошла стычка. Представители «Батькивщины» сообщали, что милиция применила слезоточивый газ, однако столичные правоохранители опровергли эту информацию.

Организаторы митинга призвали своих сторонников прийти в 17.00 на Майдан Незалежности. Около 18.00 на Майдане начался праздничный концерт по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, который открыл оркестр Вооруженных сил Украины.