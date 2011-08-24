Совбез ООН рассмотрит возможность снятия санкций с Ливии

Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН готовят проект резолюции о "размораживании" ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Об этом Радио Свобода сообщили дипломатические источники.

Средства, находящиеся на ливийских счетах за рубежом, должны будут поступить в распоряжение Национального переходного совета, сформированного ливийскими повстанцами.

Сообщается, что детали проекта будут обсуждаться в ближайшие дни на встречах в Катаре, Турции и США.

В частности, сегодня, 24 августа, тему размораживания активов президент Франции Николя Саркози обсудит с главой Национального переходного совета Мустафой Абдель Джалилем.

Напомним, санкции были введены Советом Безопасности против режима Муамара Каддафи, за свержение которого борются повстанцы. Их отряды контролируют большую часть столицы Ливии – Триполи, хотя бои со сторонниками Каддафи еще продолжаются. Где сам полковник Каддафи – неизвестно.