Новые подробности инцидента в харьковском офисе "Патриота Украины"

Человек, устроивший стрельбу в харьковском офисе Общественной организации «Патриот Украины» находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщал ранее Главред, во вторник, в центре Харькова, в офис организации «Патриот Украины» на улице Рымарской, 18, ворвался неизвестный и открыл стрельбу из пистолета с резиновыми пулями. В результате пострадали три человека.

Как стало известно, стычка произошла между бывшим афганцем и активистами организации. Мужчины не смогли о чем-то договориться, один из них достал травматическое оружие, другие – молоток и нож. Всех трех медики госпитализировали в больницу неотложной хирургии. Двое из раненых до сих пор без сознания.

По словам очевидцев, коренастый мужчина в черном зашел в офис и вызвал на разговор активистов организации «Патриот Украины». После этого он в упор расстрелял своих «собеседников» резиновыми пулями. На стенах помещения до сих пор видны пятна крови. Уже через 10 минут к месту событий съехалась вся милицейская верхушка Харькова.

48-летний харьковчанин, бывший «афганец», открывший стрельбу, с черепно-мозговой травмой и ножевыми ранениями был экстренно направлен в реанимацию. Мужчина до сих пор не пришел в себя, а следовательно допросить его правоохранители не могли. Сейчас ухудшилось и состояние здоровья раненых активистов.

В организации уверены, что вчерашняя стрельба – провокация силовиков и продолжение столичных беспорядков. Мол, всех членов харьковской ячейки сразу после инцидента отвезли в милицию и продержали на допросах всю ночь. А правоохранители в это время вроде бы обыскали офис, после чего исчезли финансовые документы.

В то же время в милиции сообщают, что нашли не бумаги, а незарегистрированное оружие – десяток дымовых шашек и ножи.