В Ливии похищены четверо итальянских журналистов

В Ливии в среду похищены четверо итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране, - сообщило министерство иностранных дел Италии, сообщает Радио свобода.

По словам представителя Итальянской гильдии журналистов, сотрудники СМИ подверглись нападению сторонников Муамара Каддафи в окрестностях Триполи. При этом погиб их водитель-ливиец. Похищенные – корреспонденты трех ведущих итальянских газет.

Ранее в тот же день в Триполи были ранены двое французских журналистов. До этого из отеля Rixos в ливийской столице была освобождена большая группа иностранных корреспондентов, которых удерживали там сторонники Каддафи.