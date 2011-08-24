{1-} Президент Виктор Янукович уверяет, что все решения принимает сам. Об этом он заявил в интервью поэту и журналисту Виталию Коротичу, отвечая на вопрос, кто предоставляет президенту информацию, на основании которой он принимает решение, сообщает "Украинская правда".

«Безусловно, первые люди, которые имеют возможность, как говорится, «вдувать информацию в уши», это ближайшее окружение или семья», - заявил Янукович.

«Красоваться этим, и под таким влиянием на решение, практически не возможно. Иногда есть обиды на меня. И в семье есть, и в ближайшем окружении, потому что я очень часто принимаю решения не такие, которые им хотелось бы», - добавил он.

«Я им всегда говорю, с уважением, осторожно, предупреждаю: не пытайтесь мной управлять. Это не принесет, во-первых, пользы. Во-вторых, это практически невозможно», - отметил президент.

Янукович уверяет, что в основе принятия любых его решений - «ответственность и независимая точка зрения».

При этом президент уточнил, что много работает с «экспертами и специалистами разных уровней».

«Изучаю мировой опыт. Обязательно его адаптируют к украинским условиям», - добавил он.