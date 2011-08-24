Янукович заверил, что на Кучму не в обиде

{1-} Президент Виктор Янукович уверяет, что у него нет обиды на экс-президента Леонида Кучму. Об этом он заявил в телеинтервью поэту и журналисту Виталию Коротичу, сообщает "Украинская правда".

«Леонид Данилович Кучма. Есть разные слухи, что я или обижаюсь на него, или месть там какая-то. Это не так», - сказал президент.

«Ничего этого нет. Мы имеем связь с Леонидом Даниловичем нормальную. И я ему желаю, чтобы он сейчас вышел из той ситуации сложной, в которую он попал, как говорится, достойно», - отметил Янукович.

«Для него это, пожалуй, дело всей жизни. Здесь поднята рука на его честь. Он яркую жизнь прожил, но это дело суда, правоохранительных органов, и как оно там закончится, я не хочу комментировать. Я желаю, чтобы он доказал свою невиновность юридически и т.д.», - добавил он.