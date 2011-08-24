Янукович: Я в своей жизни так и не стал чиновником

{1-} Более 400 чиновников высоких рангов, представителей нынешней власти, находятся под следствием или прошли через суд. Об этом сообщил президент Виктор Янукович в телеинтервью поэту и журналисту Виталию Коротичу.

«Я в своей жизни так и не стал чиновником. Когда-то, я был еще очень молод, меня заставил министр угольной промышленности... стать руководителем главка в министерстве. Я немножко посидел там и начал очень быстро проситься на производство, на любую должность», - рассказал он.

«В последнее время, к сожалению, стали за себя думать гораздо больше, чем о государстве. Меру потеряли», - заявил Янукович.

«Сегодня более 400 чиновников высоких рангов уже нынешней власти находятся либо под следствием, а некоторые уже прошли и через суд», - отметил он.

Янукович отметил, что коррупционеры среди чиновников «укоренились и знают цену каждой должности».