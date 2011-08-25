Герман: Власть на то есть власть, чтобы удерживать порядок

{1-} В Украине есть сильная власть и она будет удерживать порядок. Об этом заявила советник президента по гуманитарным вопросам Анна Герман в эфире 5 канала, комментируя столкновения оппозиции с милицией в День Независимости.

«Европе не нужна страна, где будет проливаться кровь, у нее под границами, где будут конфликты. И если бы наши политики были ответственны, они бы сказали сегодня: давайте вместе выйдем и отпразднуем этот день», - заявила она.

«Власть на то есть власть, чтобы удерживать порядок. И будет столько милиционеров сколько надо, чтобы был в Киеве порядок, чтобы не пролилась кровь, чтобы не было провокаций, чтобы люди могли спокойно отпраздновать свой праздник. Чтоб мир с нас не смеялся, что мы, даже на День Независимости, не можем быть настолько ответственными, чтобы не вести людей на провокации», - отметила Герман.

«Ходить драться, прорывать людей и драться с милицией - это могут только провокаторы делать, которые не хотят, чтобы наше государство шло в Европу. Которые хотят, чтобы у нас была Ливия или Египет, чтобы кровь лилась», - заявила советник президента.

Она также отметила, что «государство в Украине есть, власть сильная и власть будет держать в государстве порядок».

Как известно, на совместном митинге оппозиционных сил возле памятника Тарасу Шевченко участники акции решили осуществить пеший ход к администрации президента с целью передачи Януковичу резолюции, утвержденной участниками мероприятия.

Спецподразделения милиции остановили ходу с помощью кордона бойцов, автозаков и автобусов.

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк заявил, что оппозиционные акции на День Независимости патрулировали внутренние войска Украины.