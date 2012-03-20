Усиление русского языка в Украине: перспективы и угрозы

Президент Виктор Янукович убежден в необходимости урегулирования «языкового вопроса» в Украине на законодательном уровне, с учетом опыта других стран. Об этом глава государства заявил в интервью российским СМИ. «Чтобы нам не разжигать опять этот вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно его отрегулировать на законодательном уровне с учетом мировой практики. Все эксперты полагают, что лучшая практика – европейская. Во многих странах Европы двуязычие, есть и триязычие», – отметил Президент.

При этом Виктор Янукович подчеркнул, что «страсти» вокруг вопроса о языках в Украине разжигают политики. По его словам, закон, который сможет урегулировать «языковой конфликт», уже зарегистрирован в парламенте и вскоре будет рассмотрен и принят. «В этом заинтересована Украина, ее население, говорящее в основном на двух языках – на украинском и русском», – добавил глава государства.

Российские СМИ заявили о том, что Янукович готов придать русскому языку статус второго государственного. Но это не так. Речь идет о законопроекте «Об основах государственной языковой политики» № 9073 от 26 августа 2011 года, зарегистрированном народными депутатами Вадимом Колесниченко и Сергеем Киваловым. Этот документ существенно расширяет сферу употребления русского языка в Украине, и, по мнению «регионалов», станет ключевым на текущей парламентской сессии. Кстати, Венецианская комиссия уже обнародовала заключение по законопроекту. «Комиссия выяснила, что проект является несбалансированным, поскольку его положения непропорционально усиливают позиции русского языка, в отсутствие соответствующих мер, которые бы подтверждали роль украинского языка как государственного, а также надлежащим образом не обеспечивают защиту других региональных языков и языков меньшинств», – говорится в ее заключении.

В связи с этим, "Главред" спросил экспертов и политиков о перспективах усиления русского языка в Украине, в частности, о том, может ли он стать вторым государственным.

Политологи убеждены, что в ближайшем будущем русский вряд ли может стать вторым государственным – для этого нужно внести ряд изменений в Конституцию. К тому же, данные заявления Виктора Януковича о «языковой проблеме» политологи связывают с визитом украинского президента в Москву, который состоится 19-20 марта, и называют «реверансом в сторону Путина».

В то же время народный депутат, оппозиционер Олесь Доний считает, что русский язык вполне может стать вторым государственным в стране. Он объясняет это идеологическим направлением Партии регионов – «российским национализмом». Кроме того, по мнению народного депутата, действуя в интересах Кремля, партия власти Украины может надеяться на информационную и экономическую поддержку Москвы во время грядущих парламентских выборов.

Горячо поддерживает идею присвоения русскому языку статуса второго государственного народный депутат от Партии регионов Василий Киселев. По его словам, Янукович, как «мудрый президент», «проявил мужество», решив законодательно урегулировать вопросы языков в Украине.

Эксперты и политики также попытались определить, было ли заявление Президента на тему языка частью очередных предвыборных обещаний или же настоящим намерением.

{1-}

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

Данные обещания не столько предвыборные, сколько предпоездочные – накануне визита в Москву. Это один из реверансов в сторону Владимира Путина, который должен заменить нежелание украинской стороны выполнить основное требование Путина – вступление в Таможенный союз. Вступление в ТС, с точки зрения нашей власти, для украинской экономики не совсем целесообразно. Янукович предлагает компенсировать это гуманитарным решением в области лингвистической политики. Нынешняя власть, в отличие от предыдущей, все-таки мыслит экономическими или даже коммерческими категориями, а не идеологическими, культурными и собственно политическими.

Пока что это только заявление о намерениях. Поскольку для закрепления второго государственного языка необходимо менять Конституцию, а для этого нужно конституционное большинство. Его отсутствие у Партии регионов всегда дает возможность «съехать» с темы, прикрывшись отсутствием полноценного конституционного большинства в парламенте. Что, собственно, нынешний президент успешно применяет, когда ему это нужно. Например, так было с декриминализацией статьи, по которой осуждена Тимошенко. Это позволяет украинской власти и Президенту маневрировать. И, несмотря на периодические обещания, которые давались руководству Европейского Союза, а теперь и российской Федерации, всегда можно прикрыться отсутствием парламентского либо конституционного большинства для реального выполнения озвученных обещаний.

{2-}

Максим Розумный, доктор политических наук, заведующий отделом этнополитики и внутреннеполитической безопасности Национального института стратегических исследований:

Не думаю, что заявление Януковича о «языковой проблеме» делалось в предвыборном контексте. Скорее, оно прозвучало в международном контексте, то есть перед визитом в Москву.

Что касается прагматической стороны, то есть вероятности принятия каких-либо законодательных актов в этой сфере – об этом уже неоднократно говорилось. Президент прекрасно понимает логику: если речь идет о смене статуса языка и введения второго государственного, то необходимо конституционное большинство и внесение изменений в Конституцию, а такую перспективу нельзя всерьез рассматривать в нынешних условиях.

Потому активисты Партии регионов (Кивалов, Колесниченко и другие), которые специализируются на тематике второго государственного языка, выполняют обязательства Партии регионов перед избирателями: они идут обходным путем, например, вносится проект Колесниченко «Об основах государственной языковой политики», который, безусловно, не отменяет норм Конституции.

Потому, мне кажется, пока что нет предмета разговора о настоящей реализации проекта второго государственного языка.

{3-}

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:

Смысл заявления Президента состоял в том, что нужно урегулировать на законодательном уровне конфликтную тему – тему второго государственного языка или принятия соответствующего закона. Пока что нет развития данного вопроса. Если бы Янукович сказал, что планируется провести референдум, собрать 300 голосов, тогда была бы понятна технология внесения изменений в 10 статью Конституции Украины.

На мой взгляд, Янукович просто пообещал законодательно урегулировать конфликтную тему, а это может быть сделано просто принятием соответствующего закона. Тем более, что для этого 226 голосов у парламентского большинства есть. Так что депутаты могут принять закон, соответствующий Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Думаю, именно это хотел сказать Президент. Уверен, что он знает о том, что нужно внести изменения в Конституцию, чтобы сделать русский язык вторым государственным. Но при этом Янукович понимает необходимость урегулирования «языкового вопроса» и конфликтность этой ситуации. Именно конфликтность он и хотел снять.

{4-}

Олесь Доний, народный депутат Украины (НУ-НС):

С самого начала Партия регионов использовала русский национализм, как идеологическое направление. Она использовала его не только в качестве предвыборного девиза, но целенаправленно способствовала сужению функционирования украинского языка в тех регионах, где имела большинство в местных советах еще при предыдущей власти. То есть сужение функционирования украинского языка и культуры – это целенаправленная политика Партии регионов. Потому что одно из идеологических направлений, которого придерживается данная политическая сила – это российский национализм.

А поскольку это не только самостоятельная политика, Партия регионов в значительной степени ощущает себя вассалом у большего сюзерена – у Кремля. Потому, очевидно, в данном случае Янукович отчитывается если не о проделанной работе, то о будущих шагах, перед визитом в Москву и встречей с российскими чиновниками.

Насколько реалистично, что русский станет вторым государственным? Вполне вероятный сценарий. Ведь после провала экономической и социальной политики перед выборами других путей для мобилизации пророссийского электората Партия регионов просто не видит. Для этой мобилизации будут использованы не только собственные финансовые ресурсы, но и вся мощь пропагандистской машины со стороны России. Ведь у России есть не только экономические, но экспансионистские интересы – если не территориального присоединения, то культурного господства на землях, которые ранее были в составе Российской империи и СССР. Потому Виктор Янукович и Партия регионов могут надеяться на полное совпадение интересов. Кремль стремится усилить господство «русского мира» на украинских землях, а в дальнейшем – присоединить их к России.

Для Партии регионов это будет временным успехом. Ведь исполняя волю и действуя в интересах Кремля, они могут надеяться на информационную и экономическую поддержку во время выборов. А информационно-пропагандистский ресурс России в Украине колоссальный, потому он может стать дополнительным механизмом поддержки на следующих парламентских выборах.

{5-}

Василий Киселев, народный депутат Украины (ПР):

Русский язык просто необходимо сделать вторым государственным, поскольку почти половина граждан Украины разговаривают на русском. Он им не чужой и не был таким никогда.

Это нужно сделать хотя бы для того, чтобы Европа поняла, что с нами так нельзя. Она нам навязала Энергетическую хартию, мы ратифицировали ее в парламенте. И после этого Европа никак не реагирует на то, что Россия подтянула Италию, Германию и другие страны для прокладывания газопровода «Южный поток». Я думаю, что нам нужно делать шаги навстречу России. А главное – это будут шаги навстречу нашим гражданам. Поверьте, это не предвыборное заявление.

Я – сын двух народов: мама – чистая украинка, отец – чистый россиянин. Но я живу в Украине, сегодня это моя Родина, моя страна. Я – гражданин Украины. Вчера я увидел настоящего Януковича. И я радуюсь тому, что он принял такое мужественное решение относительно урегулирования вопроса о языках. Он понимает, насколько будет непросто, потому что Западная Украина встанет на дыбы.

Я обращаюсь к жителям Западной Украины: посмотрите же на Европу, сколько стран там сегодня имеют два, три, четыре государственных языка. Главное – чтобы люди понимали друг друга.

Я лично придерживаюсь следующего принципа. Если жители Западной Украины хотят поставить памятник Бандере – пускай ставят. Хотят они уважать своих национальных героев – пожалуйста. Это их дело и региональное право. Но зачем же вы перечите половине граждан Украины, которые хотят, чтобы русский был вторым государственным? Я нигде ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что он против украинского языка. Наоборот! Я своих детей и внуков призываю учить государственный украинский язык. Но почему мы должны быть против русского языка? Нам некуда деваться от России, мы сближаться с ней.

Сколько мы понаделали глупостей перед выборами президента в Российской Федерации. Сколько заезжие «шустеры» и «киселевы» мочили Путина, оскорбляли его, подтягивая на свои эфиры Немцова, Рыжкова и других. Когда я вижу наших девушек, позорящих Украину голой грудью по всему свету... Их же кто-то возит, кому-то это нужно! Таких конфликтов с Россией, такого противостояния с ней нельзя было создавать. Сегодня необходимо искать общий язык.

Янукович в этом интервью еще говорил и о Евразийском союзе. Любой экономический союз с Россией на пользу Украине. Привожу аргументы. Сегодня страны Латинской Америки вошли в союз МЕРКОСУР, больше половины из них входят и в ВТО. Одно другому не мешает. С какой целью нас тянут в Евросоюз? Грищенко недавно сказал, что мы в Евросоюзе будем не раньше, чем через десять лет. Так что же, наш народ все эти десять лет должен страдать?

Я считаю, что Янукович поступил как мудрый президент, проявил характер и сказал то, что должен был заявить сразу, как был избран президентом.