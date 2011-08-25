Киреев не позволил Яценюку встретиться с Тимошенко

{1-} Судья Родион Киреев не позволил депутату от НУНС Арсению Яценюку встретиться с экс-премьером Юлией Тимошенко. Об этом Яценюк сообщил «Украинской правде».

«Мы получили ответ, который я бы назвал фигурой из трех пальцев. Судья дословно написал следующее, что суд не усматривает оснований, чтобы позволить встречи Яценюка с Тимошенко», - рассказал он.

Как известно, 10 августа лидер «Фронта перемен» обратился в суд с просьбой разрешить свидание с Тимошенко в Лукьяновском СИЗО.

Яценюк обещал переговорить с Тимошенко о стратегии ее защиты.