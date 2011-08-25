ЕС применяет к Украине двойные стандарты -эксперт

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Жозе Мануэль Баррозу поздравил Киев с 20-летием независимости Украины. Глава Еврокомиссии заверил, что ЕС для украинцев «друг и партнер». Впрочем, среди экспертов есть сомнения в решимости стратегии относительно Украины., сообщает "Немецкая волна"



В своем послании Баррозу напомнил о соглашении о политической и экономической ассоциации, которую он считает «амбициозной и новаторской».

«Она введет новую основу договорных отношений между Европейским Союзом и Украиной, отведя центральное место вопросам соблюдения прав человека, демократии и фундаментальных свобод, и, по моему убеждению, вдохновит другие страны Восточного партнерства», - говорится в коммюнике главы Еврокомиссии.

Баррозу отметил, что для достижения этой цели жизненно необходимым является консолидация демократии и верховенстве права.

«Продолжение реформ является лучшим средством закрепления предыдущих достижений и обеспечения будущих достижений», - убежден он.

В то же время, в комментарии изданию эксперт Европейского политического центра в Брюсселе Аманда Пол отметила, что за поздравлениями председателя Еврокомиссии действительности скрывается отсутствие четкой позиции или стратегии относительно Украины.

«Таково положение сегодня, таким оно было и в предыдущие годы», - сказала Пол, напомнив, что Евросоюз остается разделенным по вопросу Украины.

«Некоторые государства поддерживают предоставление Украине четкой перспективы членства, тогда как другие выступают категорически против.

Следствием этого является то, что Украина остается в «подвешенном состоянии» между советским прошлым и желанным европейским будущим, на которое она заслуживает», - подчеркнула эксперт.



По ее словам, ЕС оставил Украину «на обочине», часто даже рассматривая ее через призму России. «Вообще-то ЕС применяет к Украине двойные стандарты: призывает» навести порядок «в собственном жилище, включая осуществление многих реформ, проведение которых требуют от кандидатов на вступление, например, от балканских стран», - замечает обозреватель.

Вместе с тем, предъявляя высокие требования, статуса кандидата на вступление в ЕС Украине не предоставляют.

Напомним, ранее Баррозу заявил, что Европейский Союз намерен по-прежнему поддерживать реформаторские усилия правительства Украины и ее граждан. Успехи в политике и экономике страны, достигнутые за 20 лет независимости, будут зафиксированы в новом амбициозном Соглашении об ассоциации, включающей углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли,