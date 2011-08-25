В Алтайском крае обломков «Прогресса» нет

Оперативный штаб из сотрудников МВД и МЧС республики Алтай сформирован в четверг в селе Каракокша, которое является ближайшим к предполагаемому месту падения космического грузовика «Прогресс», сообщил РИА «Новости» представитель республиканского МВД Сергей Пешков.

«Оперативный штаб сформирован из МВД и МЧС в селе Каракокша. Насколько я знаю, еще ни одного обломка не нашли. Но со штабом очень плохая связь, трудно дозвониться2, - сказал он.

Как было озвучено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Чойском районе вечером в среду, обломки космического грузовика упали в урочище Чеболак в 40-50 километрах от села Каракокша.

Вместе с тем, сотрудник пресс-службы МЧС по Алтайскому краю заявил, что в крае обломков космического грузовика "Прогресс" нет.

«Несмотря на то, что граница между Республикой Алтай и Алтайским краем мала, обломков «Прогресса» на границе региона нет», - сказал он.

Между тем, в регионе создан оперативный штаб во главе с губернатором, и все службы края находятся в боевой готовности.

Сотрудник пресс-службы МЧС по Алтайскому краю отметил, что если потребуется помощь, Управление МЧС по Алтайскому краю готово направить в Республику Алтай на поиски обломков «Прогресса» своих сотрудников.

Напомним, на Байконуре разбился после неудачного запуска транспортный грузовой корабль «Прогресс М-12М».

Корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2 т 670 кг различных грузов: топливо, аппаратуру для научных исследований, запасы сжатого кислорода, продукты питания, расходуемое оборудование для российского и американского сегментов станции, посылки для экипажа МКС. Как стало известно, обломки «Прогресса М-12М» упали в тайгу на Алтае. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП выехала бригада пожарных. По словам очевидцев, взрыв от падения было слышно за 100 км.