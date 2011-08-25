Литвин: Пенсионный возраст с сентября ВР не поднимет

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что с 1 сентября повышения пенсионного возраста не будет - закон о пенсионной реформе не вступит в силу, пишет «Сегодня».



По его словам, причин этому несколько. Первая - ряд депутатов внесли законопроект об отмене закона еще до того, как его подписал спикер, а, учитывая, что Рада была на каникулах, его не могли рассмотреть (пусть даже проголосовав «против»). Это может послужить формальной причиной для отмены пенсионной реформы через суд.



Но главное - уже надо внести технические правки, ведь в законе, в частности, указано, что он вступает в силу с 1 сентября. То есть получится, что задним числом, потому что Рада начнет работу только 6 сентября. Пока некоторые депутаты предлагают, чтобы пенсионная реформа началась с 1 января 2012 года, но МВФ, который до конца года должен предоставить еще 1,5 миллиарда долларов кредита, возражает.



Народный депутат от Партии регионов Ирина Горина уверена, что правки проголосуют быстро и закон о пенсионной реформе пойдет на подпись Президенту Виктору Януковичу.

«Даже если у Президента будут замечания, думаю, что реально их учесть и ввести пенсионную реформу в силу с 1 октября», - заявила Горина.

Напомним, депутаты не поддержали поправку о снижении уровня пенсионного возраста, который устанавливается проектом пенсионной реформы.

В частности, документ предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, страховой стаж поднять до 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышался до 63 лет.