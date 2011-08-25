Началось очередное заседание по делу Тимошенко

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Экс-премьер Юлия Тимошенко уже находится в зале суда. Она одета в светло-фиолетовый костюм, передает «Сегодня».

Косу экс-премьер заплетать не стала, зато надела на шею крестик. Видно, что Тимошенко очень устала - у нее под глазами мешки. Рядом с леди Ю сидит ее дочь Евгения.

Пришедший на заседание суда священник сообщил, что Тимошенко в СИЗО передали икону Христа.

Напомним, сегодня продолжается суд над экс-премьером. Ее обвиняют по нескольким пунктам, в частности, по газовым контрактам 2009 года, по закупкам «скорых», а также по использованию киотских денег.

Сейчас в суде проходит исследование материалов дела. Выступает судья Родион Киреев.

