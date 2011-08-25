Девять дней без Джарты: крымские врачи перепутали рак с язвой

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Девять дней назад ушел из жизни премьер-министр Крыма Василий Джарты.

В крымском правительстве больше месяца обнадеживали крымчан по поводу здоровья Василия Георгиевича, утверждая, что он в отпуске и здоров. Источник, приближенный к премьеру, но не пожелавший назваться, рассказал, что спасти его можно было еще в самом начале болезни, однако крымские медики не сумели сразу распознать онкологическое заболевание и лечили его от язвы желудка, пишет «Сегодня».

«Когда немецкие врачи объяснили, что с ним, Джарты снял министра здравоохранения Крыма, заменил всю медицинскую верхушку», — сообщил источник. Один из ведущих онкологов Института онкологии и радиологии АМН Украины объяснил изданию: «С медицинской точки зрения все «вкладывается» в рамки протекания такого онкологического заболевания, как рак. У человека мог быть длительный вялотекущий гастрит, на который он не обращал особого внимания. А у людей власти это не редкость (из-за стрессов).

Затем гастрит мог прогрессировать в язву, которая может «мгновенно» переродится в рак. Опухолевый процесс в желудке часто вызывает сильнейшие кровотечения, от которых спасти человека сложно (т.к. опухоли прорастают в сосуды). Так умер Абдулов».

По словам медика, интерпретировать операцию, которую делали Василию Джарты в Москве, сложно.

«Но можно сделать вывод, что ее все-таки прячут. Обычно информация и интересные моменты протекания болезни все-таки просачивается (тем более, когда человек известный). Может это делают, чтобы не порождать искусственных домыслов и слухов, а может – из-за политических соображений», - рассказал онколог.

Двоюродный брат Василия Георгиевича Николай Уздемир видел его в последний раз в начале мая. «Он всегда приезжал на поминальные дни в родное село Раздольное в Донецкой области. И в этот раз мы встретились на кладбище у могилы его отца. Я перед этим тоже болел. Он мне задал один вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» Я говорю: «Спасибо. Лучше. А ты как?» Он мне прямо в глаза посмотрел и промолчал. Но вел он себя бодро, виду не подавал. Наверное, не хотел, чтобы мы переживали».

Напомним, 18 августа в Макеевке, в здании Театра юного зрителя, состоялась гражданская панихида по премьер-министру Крыма Василию Джарты,

Пост крымского премьера по-прежнему вакантен. Как заявляли многие эксперты место ушедшего из жизни Василия Джарты может занять нынешний министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев либо представитель Президента в Крыму - глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

Среди претендентов на пост премьер-министра Крыма называют заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестора Шуфрича,

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