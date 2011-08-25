На госчиновника хотят завести уголовное дело за отказ говорить по-украински

{1-}

Сегодня, 25 августа, Государственное предприятие «Государственное специализированное издательство «Вища школа» подаст судебный иск к инспектору территориальной государственной инспекции труда в г.Киеве Артему Левшину из-за его неправомерных действий — государственный служащий демонстративно отказался говорить на украинском языке, пишет УНИАН.

Об этом сообщил заместитель директора издательства «Вища школа» Сергей Костянчук, который обеспечивает юридическую защиту издательства.

По его словам, накануне, 23 августа, инспектор Левшин пришел к директору ГП «Государственное специализированное издательство «Вища школа» Андрею Савчуку. «Во время объяснения причин своего визита и разъяснения прав лица, которое подлежит проверке, Левшин начал говорить на суржике – не смог назвать правильно даже название своего места работы», — сказал Костянчук. Он отметил, что «разговор происходил в присутствии трех человек, которыми составлен акт, и записывался на диктофон».

По словам Костянчука, на замечание и просьбу к государственному служащему разговаривать на государственном языке Левшин демонстративно продолжил общение на русском языке.

«После повторной просьбы присутствующих разговаривать на украинском языке или предоставить переводчика со стороны государственного служащего не было никакой реакции», — подчеркнул заместитель директора издательства «Вища школа».

Комментируя ситуацию, замдиректора подчеркнул: «Особенно поражает такое циничное поведение государственного служащего в преддверие 20-летия Независимости Украины, в День Государственного Флага Украины».

Он также уточнил, что издательство «Вища школа» «обратится с иском в суд и к соответствующим государственным органам для проведения тщательной проверки действий должностного лица, в первую очередь, относительно отказа использования государственного языка».

фото: majdan.org.ua



