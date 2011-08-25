ООН насчитала в мире около 12 млн человек без гражданства

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Организация объединенных наций призвала страны активнее присоединяться к конвенциям, призванным облегчить положение людей, не имеющих гражданства (апатридов). По данным ООН, в настоящее время в мире такой статус имеют около 12 миллионов человек. В результате они оказываются лишены элементарных прав человека, передает Би-Би-Си.

По данным британской телерадиокорпорации, на сегодня Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, устанавливающую минимальные стандарты обращения с этой категорией лиц, подписали всего 66 стран, а Конвенцию о сокращении безгражданства от 1961 года и того меньше - 38.

В последние месяцы к одной из двух конвенций по проблеме лиц без гражданства или сразу к обеим присоединились лишь несколько стран - Туркменистан, Панама, Филиппины и Хорватия.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш назвал такую ситуацию «постыдной». За 50 лет эти конвенции привлекли лишь малое число государств, - сказал он. В результате миллионы людей «отчаянно нуждаются в помощи, поскольку живут в кошмарном правовом вакууме».

«Помимо несчастий, причиняемых самим этим людям, происходит маргинализация целых социальных групп на протяжении нескольких поколений. Это дестабилизирует общества, в которых они живут, и иногда становится источником конфликтов», - добавил комиссар ООН и призвал страны, не присоединившиеся к соглашениям, сделать это как можно скорее.

По данным BBC, проблема лиц без гражданства сегодня особенно распространена в Юго-Восточной Азии, в Центральной Азии, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Люди могут стать апатридами по целому ряду причин. Так бывает, к примеру, если страна, гражданами которой они были, перестала существовать - примером могут служить Советский Союз и Югославия.

В частности, среди стран с наибольшим числом лиц без гражданства заметное место занимают Латвия и Эстония. В Европе проблемы с получением гражданства также нередко испытывают цыгане.

В Азии и Африке государства, недавно получившие независимость, также порой подолгу не дают гражданство части своих жителей. Ситуация грозит усугубиться, так как дети родителей-апатридов часто также не могут получить гражданство ни одной страны, отмечают журналисты.

Отсутствие гражданства может осложнять людям жизнь во многих чисто бытовых вопросах: лицам без гражданства часто трудно оформить права собственности на недвижимость, открыть счет в банке, зарегистрировать брак или рождение ребенка. Иногда апатриды надолго оказываются в тюрьме из-за того, что не имеют документов, удостоверяющих личность или место жительства.