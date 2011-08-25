Неизвестные проникли в резиденцию украинского посла в Ливии

Неизвестные проникли на территорию резиденции посла Украины в Триполи, сообщил директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин, пишет GAZETA.UA

По его словам, инцидент произошел 3 дня назад.

«Группа лиц проникла в резиденцию к послу, но ничего не украли», - сказал Волошин.

Он добавил, что посла на то время в резиденции не было, и проникшие люди задержаны не были.

В СМИ ранее появллась инофрмация о разграблении повстанцами в Триполи наряду с другими посольствами и украинского диппредставительства. Кроме того, сообщалось о том, что неизвестные ограбили посольство Венесуэлы.

Напомним, Посольство Ливии в Украине вывесило красно-черно-зеленый флаг, который используют сторонники оппозиционного Национального переходного совета. Как сообщил работник посольства, в 16:00 по местному времени возле ворот представительства Ливии был вывешен оппозиционный флаг.

По сообщениям западных СМИ, 22 августа ливийские посольства в ряде стран сменили зеленый флаг Джамахирии на триколор оппозиции.