Священник окропил Тимошенко святой водой

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Священник освятил экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и зал Печерского райсуда Киева, где рассматривается «газовое дело» против нее, передает «Интерфакс-Украина».

После того, как председательствующий судья Родион Киреев объявил технический перерыв, к ограждению, за которым находятся участники судебного заседания, подошел священнослужитель, который предложил Тимошенко окропить ее святой водой.

«Мы верим, Господи, что ты дашь этой мужественной женщине силу, и она выдержит», - сказал он.

Он также отметил, что на это его уполномочила группа священников, в том числе от УПЦ (МП).

Как сообщает пресс-служба партии «Батьківщины», благословил Тимошенко настоятель Украинской греко-католической церкви Михаил Нискогуз.

После перерыва суд продолжит оглашать материалы дела. В заседании принимает участие дочь Тимошенко, ее защитник в суде Евгения Карр, а среди присутствующих – зять подсудимой Шон Карр.

Напомним, сегодня продолжается суд над экс-премьером. Ее обвиняют по нескольким пунктам, в частности, по газовым контрактам 2009 года, по закупкам «скорых», а также по использованию киотских денег.