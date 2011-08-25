Против Турчинова возбуждают уголовное дело по событиям 24 августа

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Против первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра Турчинова и других участников народного марша, которые 24 августа участвовали в стычке с «Беркутом» в Киеве на ул. Владимирской, будут возбуждены уголовные дела.

Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД Киева Владимир Полищук, сообщает РБК-Украина.

По словам Полищука, вчера в результате стычек между правоохранительными органами и митингующими пострадало 6 сотрудников милиции, получивших травмы разной степени тяжести. «Против всех участников, действия которых будут квалифицироваться по статье 293 Уголовного кодекса (групповое нарушение общественного порядка) будут возбуждены уголовные дела, которые будут переданы в прокуратуру. Также митинги, которые были проведены, несмотря на решение окружного суда об их запрете, по ним также будут возбуждены уголовные дела и переданы в прокуратуру, где им будет дана правовая оценка, в том числе и по действиям Турчинова», – сказал он.

В то же время Полищук подчеркнул, что, по данным МВД, 24 августа в Украине не произошло ни одного убийства и ни одной квартирной кражи.

Как ранее сообщал Главред, 24 августа, на совместном митинге оппозиционных сил возле памятника Тарасу Шевченко Турчинов призвал участников пройти мирным пешим ходом к Администрации Президента с целью передачи Президенту Виктору Януковичу резолюции, утвержденной участниками мероприятия.

На ул. Владимирской шествие остановили милицейские заграждения. Митингующие пытались прорвать первую полосу заграждений возле Педагогического музея. Между участниками народного марша оппозиции и сотрудниками милиции произошла стычка. Количество сотрудников спецподразделения «Беркут» составляло примерно 1 тыс. человек.