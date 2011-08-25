Японцам не дали снять поезд Ким Чен Ира, видео которого давно в Сети (ВИДЕО)

Сотрудники российского ФСБ совместно с охранниками моста через реку Ингода (Забайкалье) задержали 25 августа съемочную группа японской телекомпании The Sapporo Television Broadcasting при попытке снять на видео поезд лидера КНДР Ким Чен Ира. В то же время известно, что и фотоснимки и видео бронепоезда северокорейского лидера гуляют по Интернету еще с 20 августа.

Утром в четверг сотрудники ВОХРа несли службу по охране железнодорожного моста через Ингоду. Они обратили внимание на группу людей, «находившихся на запрещенной территории и производивших видеосъемку охраняемого объекта». Поскольку статья 20.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает специальную ответственность за самовольное проникновение на охраняемые объекты, охранники задержали иностранных граждан и вызвали представителей ФСБ, сообщает NEWSru.

Японцам вменили в вину съемку стратегического объекта – моста через реку Ингода, по которому двигался бронепоезд северокорейского вождя. Между тем в Сети видео движущегося поезда Ким Чен Ира появилось еще 20 августа, когда лидер КНДР въехал на территорию России. Фотографии знаменитого железнодорожного состава также не являются чем-то редким или секретным.

Всего задержали четверых: журналист и оператор оказались гражданами Японии, водитель и переводчик – россияне. Задержанные предъявили документы и объяснили, что они по заданию редакции пытались снять поезд Ким Чен Ира. После проверки на нарушителей составили протоколы о нарушении статьи КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 500 рублей и отпустили на свободу.