Японцам не дали снять поезд Ким Чен Ира, видео которого давно в Сети (ВИДЕО)

25 августа 2011, 13:47

 

Сотрудники российского ФСБ совместно с охранниками моста через реку Ингода (Забайкалье) задержали 25 августа съемочную группа японской телекомпании The Sapporo Television Broadcasting при попытке снять на видео поезд лидера КНДР Ким Чен Ира. В то же время известно, что и фотоснимки и видео бронепоезда северокорейского лидера гуляют по Интернету еще с 20 августа.

Утром в четверг сотрудники ВОХРа несли службу по охране железнодорожного моста через Ингоду. Они обратили внимание на группу людей, «находившихся на запрещенной территории и производивших видеосъемку охраняемого объекта». Поскольку статья 20.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает специальную ответственность за самовольное проникновение на охраняемые объекты, охранники задержали иностранных граждан и вызвали представителей ФСБ, сообщает NEWSru.

Японцам вменили в вину съемку стратегического объекта – моста через реку Ингода, по которому двигался бронепоезд северокорейского вождя. Между тем в Сети видео движущегося поезда Ким Чен Ира появилось еще 20 августа, когда лидер КНДР въехал на территорию России. Фотографии знаменитого железнодорожного состава также не являются чем-то редким или секретным.

 

Всего задержали четверых: журналист и оператор оказались гражданами Японии, водитель и переводчик – россияне. Задержанные предъявили документы и объяснили, что они по заданию редакции пытались снять поезд Ким Чен Ира. После проверки на нарушителей составили протоколы о нарушении статьи КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 500 рублей и отпустили на свободу.

Отметим, что видео движущегося бронепоезда Ким Чен Ира, снятое пользователем Fellini72RUS, было выложено на сервер YouTube еще 20 августа, когда северокорейская делегация въехала на территорию РФ. Как указал автор ролика в комментариях, на первом кадре даже видно, как работает электростанция в третьем вагоне после локомотива. По словам интернет-пользователя, он потом обогнал на машине состав и ещё раз снял его в других ракурсах. Как рассказал Fellini72RUS, спецслужбы во время его передвижений проверили у него документы и предупредили, чтобы он «не двигался во время прохождения поезда и не махал руками».

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