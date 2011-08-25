Сохранение архива Фонда государственного имущества под угрозой

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Глава Государственной архивной службы Украины Ольга Гинзбург заявила, что на сегодняшний день существует реальная угроза сохранения архива Фонда государственного имущества, сообщает УКРИНФОРМ.



«Уникальный архив, где хранятся документы разгосударствления имущества за 20 лет независимости, под угрозой. Уникальные документы могут просто исчезнуть», - сказала Ольга Гинзбург.



Председатель Укргосархива отметила: неотложного решения требует проблема финансирования этого отраслевого государственного архива, которое осуществляется Фондом госимущества через Государственную акционерную компанию "Национальная сеть аукционных центров", что привело к нарушению надлежащих условий работы сотрудников архива и хранения документов Национального архивного фонда.



По ее словам, при проверке архива Фонда госимущества оказалась ужасающая ситуация. На сегодня он не имеет помещения для хранения документов, так как срок аренды закончился. К тому же, в самом помещении еще в марте-июле 2009 г. были отключены энерго-и водоснабжение, прекращена эксплуатация всех установленных защитных систем и сигнализации. В течение трех лет оно не отапливается. Существует проблема с кадрами, задолженностью по заработной плате и т.д.



Укргосархив ведет долгую борьбу за то, чтобы забрать эти архивные документы и передать их на хранение в Центральный архив высших органов власти. Но вопрос постоянно педалируется, отметила Гинзбург.

«Фонд госимущества должен обязательно решить вопрос сохранения своих архивных документов - либо путем возобновления финансирования со своей стороны, или передачи этих документов для сохранения в Государственный архив высших органов власти», - сказала она.



По мнению Гинзбург, то, что долгое время ничего не делается для сохранения архива, дает основания полагать, что существуют лица, заинтересованные в уничтожении документов по приватизации.

фото: vsekommentarii.com