Арабский мир признал повстанцев властью Ливии

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Лига арабских государств в четверг, 25 августа, признала оппозиционеров законными представителями Ливии на международной арене.

Отныне в ЛАГ признают, что управлять Ливией должен Национальный переходный совет, объединяющий многих противников Муаммара Каддафи, сообщает Интерфакс.

"Мы решили, что настало подходящее время для того, чтобы Ливия вернула себе законное место в ЛАГ. И Национальный переходный совет будет законным представителем ливийского государства", - заявил генеральный секретарь ЛАГ Набиль аль-Араби.

Как сообщал Главред, еще в марте этого года участники экстренного совещания ЛАГ на уровне руководителей МИД признали нелегитимным режим ливийского лидера Муаммара Каддафи в связи с совершенными им преступлениями против своего народа. На этом совещании главы внешнеполитических ведомств арабских государств признали целесообразным установить контакты с Переходным национальным советом (ПНС), представляющим в Ливии оппозиционные Каддафи силы.

Напомним, ранее Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН инициировали принятие резолюции СБ о «размораживании» ливийских активов и снятии санкций с Ливии, введенных ООН против режима Муамара Каддафи, за свержение которого борются повстанцы.