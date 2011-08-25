В ООН не готовы отдать повстанцам деньги Каддафи

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В ООН пока нет согласованной схемы по размораживанию авуаров режима Муаммара Каддафи.

Это признал официальный представитель МИДа России Александр Лукашевич. По его словам, консультации по этой теме продолжаются, сообщает Интерфакс.

«Мы в курсе инициативы США с проектом резолюции. Он обсуждается в СБ ООН в различных форматах, но надо иметь в виду, что коллективно согласованного механизма размораживания ливийских денежных авуаров, на которые наложено эмбарго СБ ООН в соответствии с известной резолюцией 1970, пока нет», – сказал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич на брифинге в Москве.

Как писал ранее Главред, США, Великобритания и Франция разработали проект резолюции Совбеза, который позволяет разморозить финансовые активы на сумму $100 млрд. В проекте резолюции говорится, что разблокированные средства не будут использованы для приобретения вооружений и военного оборудования. Против передачи денег ливийским повстанцам уже выступила ЮАР, которая не признала Переходный национальный совет в качестве правительства Ливии.

фото: vesti.ru